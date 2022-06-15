15.06.2022 17:55 Дмитрий Колоней

В трех районах Харькова появятся мобильные котельные

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».



В трех районах Харькова появятся мобильные котельные



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», по словам заместителя технического директора предприятия Алексея Луки, в результате российской агрессии многие дома и объекты теплосетей были повреждены, и встал вопрос, как быстро обеспечить дома теплом. Поэтому было принято решение приобрести эти котельные.

Новые котельные представляют собой эргономичные здания блочного типа, которые от котлов до системы водоподготовки оборудованы новейшими технологиями. Все, что нужно для внедрения такой схемы отопления, – небольшой типовой фундамент с дренажным колодцем для чистой воды и крепления для дымовой трубы, а также несколько метров теплотрассы к дому.

Как отметили на предприятии, мобильные котельные устанавливают возле домов, удаленных от основных источников тепла или имеющих в подвалах котельные старого образца. Так, две мобильные котельные этим летом установят в Индустриальном районе, четыре - в Новобарском и шесть – в Холодногорском. В частности, фундаментные работы продолжаются на ул. Механизаторов, где в марте снарядом повредило трассу от котельной. Таким образом, к новому отопительному сезону у жителей появится свой источник тепла.

Также на предприятии сообщили, что две таких котельные, которые находились на складе Холодногорского филиала, попали под вражеский удар. Одна имеет только внешние повреждения, другая требует комплексного ремонта, поскольку обломки «прошили» ее насквозь. В момент прилета снаряда она фактически спасла сотрудников ХТС, закрыв собой автомобиль с людьми.