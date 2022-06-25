25.06.2022 14:50 Виталий Хиневич

В Харькове группа лиц похищала людей

Харьковские оперативники задержали опасную группировку.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Сообщается, что в октябре 2021 года в Харькове правоохранители задержали группу злоумышленников. В ходе следствия была установлена их причастность к завладению тремя объектами недвижимости граждан.

Группировка занималась похищениями людей – незащищенных слоев населения – для завладения их жильем. Злоумышленники угрожали и использовали физическую силу, принуждая потерпевших переоформить на них недвижимость.

По данным следствия, организатором деятельности группировки являлась жительница Харькова, а сообщники – лица с криминальным прошлым.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт в отношении 5-ти человек по согласованию с Харьковской областной прокуратурой направлен в суд.