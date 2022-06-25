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25.06.2022  14:50   Виталий Хиневич

В Харькове группа лиц похищала людей

Харьковские оперативники задержали опасную группировку.

В Харькове задержали преступников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.
 
Сообщается, что в октябре 2021 года в Харькове правоохранители задержали группу злоумышленников. В ходе следствия была установлена их причастность к завладению тремя объектами недвижимости граждан.
 
Группировка занималась похищениями людей – незащищенных слоев населения – для завладения их жильем. Злоумышленники угрожали и использовали физическую силу, принуждая потерпевших переоформить на них недвижимость.
 
По данным следствия, организатором деятельности группировки являлась жительница Харькова, а сообщники – лица с криминальным прошлым.
 
 В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт в отношении 5-ти человек по согласованию с Харьковской областной прокуратурой направлен в суд.
 
Напомним, СБУ заблокировала активы российского олигарха.
 
Источник:   Национальная полиция Украины
 Тэги:  криминал, харьков
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