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25.06.2022  15:10   Виталий Хиневич

Магнитные бури накроют Землю

NASA предупреждает о длительных магнитных бурях.

Магнитная буря
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Сikavosti.
 
Специалисты NASA предупреждают, что до 27 июня планету накроет магнитная буря и возможны перебои в поставках электроэнергии.
 
Произойдет это потому, что к Земле будет обращено огромное солнечное пятно — больше размера планеты в три раза. Это темные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500 кельвинов по сравнению с окрестными участками фотосферы.
 
Прогнозируется, что мощность магнитной бури будет невысокой-3 балла из 9, но продолжительной. Помимо перебоев в поставках электроэнергии, магнитная буря чревата ухудшением самочувствия.
 
Обычными симптомами воздействия бури является потеря аппетита, повышенная сонливость и апатия. Проявляться они могут как у людей, так и у животных.
 
Напомним, жители Земли смогли увидеть уникальное астрономическое явление.
 
Источник:   Сikavosti
 Тэги:  астрология
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