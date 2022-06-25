25.06.2022 15:10 Виталий Хиневич

Магнитные бури накроют Землю

NASA предупреждает о длительных магнитных бурях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Сikavosti.

Специалисты NASA предупреждают, что до 27 июня планету накроет магнитная буря и возможны перебои в поставках электроэнергии.

Произойдет это потому, что к Земле будет обращено огромное солнечное пятно — больше размера планеты в три раза. Это темные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500 кельвинов по сравнению с окрестными участками фотосферы.

Прогнозируется, что мощность магнитной бури будет невысокой-3 балла из 9, но продолжительной. Помимо перебоев в поставках электроэнергии, магнитная буря чревата ухудшением самочувствия.

Обычными симптомами воздействия бури является потеря аппетита, повышенная сонливость и апатия. Проявляться они могут как у людей, так и у животных.