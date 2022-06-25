    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Сотен пачек незаконного товара лишилась ушлая предпринимательница в Харькове
25.06.2022  15:19   Дмитрий Колоней

Сотен пачек незаконного товара лишилась ушлая предпринимательница в Харькове

В Харькове участковые офицеры изъяли товар из торгового киоска.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 23 июня 2022 года в ходе патрулирования полицейские обнаружили,что 28-летняя продавщица  продает табачные изделия без соответствующих документов.
 
Из торгового павильона, расположенного на улице Культуры, полицейские изъяли 510 сигаретных пачек и 6 электронных устройств для потребления табачных изделий. В отношении 28-летней продавщицы полицейские составили административный протокол о нарушении правил торговли.
 
Тэги:  незаконная продажа, афера, харьков, мошенничество
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.05 Криминал и происшествия В Харькове магазин остался без противозаконного спиртного (фото) 13.05 Криминал и происшествия Минимаркет в Харькове остался без алкоголя (фото) 09.05 Криминал и происшествия Под Харьковом поймали на горячем незаконного дельца в центре поселка (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 