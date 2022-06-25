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25.06.2022  20:58   Дмитрий Колоней

Детские садики Харькова готовят к отопительному сезону (фото)

В детсадах Харькова идет активная проверка коммуникаций.

Готовят к отопительному сезону детские садики Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, учреждения дошкольного образования Основянского района готовят к новому отопительному сезону. В зданиях проверяется оборудование тепловых пунктов, проводятся гидравлические испытания, наносится специальная маркировка, красятся трубы.

 

Тэги:  детские сады, отопительный сезон, харьков
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