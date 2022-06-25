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25.06.2022  20:45   Дмитрий Колоней

Чуть не умер на улице: харьковские полицейские спасли мужчину (фото)

В Харькове мужчине внезапно стало плохо под открытым небом.

Спасли умирающего на улице харьковские поолицейские
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, к экипажу патрульных обратился обеспокоенный прохожий,  указав,что что неподалеку у пожилого мужчины произошел приступ и он нуждается в неотложной помощи.
 
Полицейские Игорь Батрак, Яким Акжитов и Ирина Иваненко немедленно побежали к гражданину и оказали ему медицинскую помощь. Инспекторы, проверив сердцебиение и дыхание мужчины, положили его в стабильное боковое положение и предприняли ряд мер по поддержанию жизнедеятельности.
 
Патрульные контролировали состояние мужчины до приезда медиков, которые госпитализировали его для оказания необходимой медицинской помощи. Спасибо неравнодушным гражданам за своевременное обращение к полицейским, а патрульным за слаженные и оперативные действия. Желаем мужчине скорейшего выздоровления.
 
Тэги:  спасли мужчину, помощь, харьков
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