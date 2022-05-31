31.05.2022 12:25 Виталий Хиневич

Прорыв блокады Мариуполя с воздуха: как это было (эксклюзивное видео)

Уникальная спецоперация проводилась специалистами ГУР МО и полка «Азов».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Днепр Оперативный».

Сообщается, что к защитникам заблокированного россией Мариуполя на "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8, загруженных необходимым снаряжением. В целом было выполнено 7 таких миссий.

Каждый раз украинские вертолеты успешно совершали прорыв на глубину более чем 100 километров.

Таким образом, защитникам Мариуполя успешно доставляли еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы.

В одну из миссий вертолетом туда доставили 72 бойцов полка "Азов", которые усилили уже находившееся на "Азовстали" подразделение. Каждый такой рейс сопровождался бойцами ГУР МО, имена которых по понятным причинам не раскрываются.

Про опасность таких полетов говорит тот факт, что на обратном пути во время 5 и 7 миссии два вертолета были сбиты противников. Кроме этого, противником был уничтожен поисково-спасательный борт, который вылетел на спасение экипажа одного из сбитых вертолетов.

Каждый такой рейс, каждый такой вылет – пример уникального героизма и высокого профессионализма украинских воинов.

Напомним, Со временно оккупированных территорий Харьковской области эвакуировали мирных жителей.