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21.08.2022  14:45   Рита Парфенова

У Харківській області під час обстрілу загинула жінка (фото)

Внаслідок обстрілу Харківської області протягом минулої доби одна людина загинула, дві отримали поранення.

Військові рф обстріляли Харківську область

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Увечері 20 серпня російські військові обстріляли Дергачівську ОТГ: у смт Слатине загинула жінка 50 років. Внаслідок обстрілу с. Циркуни горіла господарча будівля площею 80 кв. м.

21 серпня близько 00:20 російські військові завдали ракетного удару по смт Велика Рогань. Внаслідок обстрілу горів дах недобудованого будинку. Постраждало двоє мирних мешканців: чоловік віком 36 років та 24-річна жінка.

Військові рф обстріляли Харківську область

Також дві ракети влучили на територію освітнього закладу у селищі Докучаєвське Харківського району. Пошкоджені господарчі будівлі закладу освіти. Без постраждалих.

Військові рф обстріляли Харківську область

Попередньо, обстріли окупанти здійснили ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Нагадаємо, окупанти вночі завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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