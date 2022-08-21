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21.08.2022  13:47   Рита Парфенова

Як працюватиме залізничний транспорт під час комендантської години 24 серпня

Пасажирам рекомендовано перенести поїздку з/до Харкова з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня на іншу дату.

вокзал в харькове укрзалізниця

Про це повідомили в Укрзалізниці, передає РЕДПОСТ.

«У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати», - сказано у повідомленні.

Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.  

Нагадаємо, протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня 2022 року.

 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, харьков, комендантский час
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