Як працюватиме залізничний транспорт під час комендантської години 24 серпня

Пасажирам рекомендовано перенести поїздку з/до Харкова з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня на іншу дату.
Про це повідомили в Укрзалізниці, передає РЕДПОСТ.
«У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати», - сказано у повідомленні.
Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.
Нагадаємо, протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня 2022 року.
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