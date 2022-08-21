21.08.2022 13:47 Рита Парфенова

Як працюватиме залізничний транспорт під час комендантської години 24 серпня

Пасажирам рекомендовано перенести поїздку з/до Харкова з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня на іншу дату.

Про це повідомили в Укрзалізниці, передає РЕДПОСТ.



«У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати», - сказано у повідомленні.



Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.

Нагадаємо, протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня 2022 року.