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21.08.2022  13:33   Рита Парфенова

Вночі рашистська ракета прилетіла до Харкова - прокуратура

Після прильоту залишилися вирви на території приватного підприємства міста Харкова.

Новини Харькова: ракетний удар вночі 21 серпня

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зазначається, що окупанти вночі завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. РЕзультат прильоту - влучання на територію приватного підприємства.

За попередньою інформацією, окупанти здійснили обстріл ракетой типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Раніше повідомлялося, що  цієї ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано, втім російські окупанти завдавали ракетних ударів по Харківській області.



 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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