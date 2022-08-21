Вночі рашистська ракета прилетіла до Харкова - прокуратура

Після прильоту залишилися вирви на території приватного підприємства міста Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Зазначається, що окупанти вночі завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. РЕзультат прильоту - влучання на територію приватного підприємства.
За попередньою інформацією, окупанти здійснили обстріл ракетой типу С-300 з території бєлгородської області рф.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано, втім російські окупанти завдавали ракетних ударів по Харківській області.
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