21.08.2022 13:33 Рита Парфенова

Вночі рашистська ракета прилетіла до Харкова - прокуратура

Після прильоту залишилися вирви на території приватного підприємства міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зазначається, що окупанти вночі завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. РЕзультат прильоту - влучання на територію приватного підприємства.

За попередньою інформацією, окупанти здійснили обстріл ракетой типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано, втім російські окупанти завдавали ракетних ударів по Харківській області.





