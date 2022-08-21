21.08.2022 12:59 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 21 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 19 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 150 легкових автівок;

«Угринів» - 70 легкових автівок, 4 автобуси;

«Рава-Руська» - 50 легкових автівок, 10 автобусів;

«Грушів» - 65 легкових автівок;

«Краківець» - 150 легкових автівок, 1 автобус;

«Шегині» - 25 легкових автівок, 80 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 20 легкових автівок;

«Ужгород» - 45 легкових автівок.

Угорщина:

«Тиса» - 20 легкових автівок;

«Лужанка» - 30 легкових автівок.

Румунія:

«Порубне» - 40 легкових автівок.

За добу 20 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 92 тисячі осіб та понад 19 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 47 тисяч осіб. 28 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували понад 45 тисяч осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.