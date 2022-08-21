    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 21 серпня на західних пунктах пропуску
21.08.2022  12:59   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 21 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 19 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 150 легкових автівок;
  • «Угринів» - 70 легкових автівок, 4 автобуси;
  • «Рава-Руська» - 50 легкових автівок, 10 автобусів;
  • «Грушів» - 65 легкових автівок;
  • «Краківець» - 150 легкових автівок, 1 автобус;
  • «Шегині» - 25 легкових автівок, 80 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 20 легкових автівок;
  • «Ужгород» -  45 легкових автівок.

Угорщина:

  • «Тиса» - 20 легкових автівок;
  • «Лужанка» - 30 легкових автівок.

Румунія:

  • «Порубне» - 40 легкових автівок.

За добу 20 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 92 тисячі осіб та понад 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 47 тисяч осіб. 28 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували понад 45 тисяч осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.08 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 19 серпня на західних пунктах пропуску 18.08 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 18 серпня на західних пунктах пропуску 17.08 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 17 серпня на західних пунктах пропуску
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 