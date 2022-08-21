Рівень радіації у Харкові на 21 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 20 серпня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
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Успіх прийде до тих, хто не боїться рішучих дій. Перешкодити успіху може лише відсутність порозуміння з колегами та близькими.
Хмурий ранок зміниться у Харкові ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.
21 серпня – день, коли інтернет оселився у мобільних телефонах.
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