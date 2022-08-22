22.08.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

Україна отримала 100 тисяч доз вакцини від COVID-19

Завдяки фінансовій підтримці Великої Британії в Україну доставили партію вакцин від COVID-19.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 100 000 доз векторної вакцини від COVID-19 Janssen (Jcovden) в межах міжнародної ініціативи COVAX.

Таким чином вакцини доставили в 21 область України. До прикладу, Дніпропетровська область отримала 10 тисяч, Харківська – 6 тисяч, Чернівецька – 5 тисяч, Київська та Львівська – по 4 тисячі доз вакцини Janssen (Jcovden).

«Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку України. Адже коронавірусна хвороба нікуди не зникла, ми продовжуємо фіксувати збільшення кількості нових випадків захворювання. Під час війни, коли люди часто змушені перебувати в умовах скупчення та не мають повноцінного доступу до медичної допомоги, захист від COVID-19 за допомогою вакцинації є особливо важливим», – наголосив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Варто зазначити, що ВООЗ в Україні навчила понад 100 медичних працівників і тренерів з усіх регіонів для проведення подальших каскадних тренінгів з використання вказаної вакцини. За підтримки ВООЗ українські медики отримали понад 23,000 екземплярів робочих матеріалів про використання цієї вакцини, ще більше матеріалів будуть виготовлені найближчим часом.

«Ці вакцини забезпечать додатковий захист від COVID-19, і ми постійно працюємо з МОЗ України та медичними працівниками, щоб забезпечити людям в Україні доступ до вакцин. ВООЗ закликає всіх скористатися можливістю, щоб захистити себе та інших», – сказав доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.