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22.08.2022  09:05   

ДТП у Харькові: п’яний водій врізався у тролейбус (фото)

Аварія сталася на проспекті Льва Ландау у Харькові ввечері 21 серпня.

Новини Харькова: п’яний водій врізався у тролейбус

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію, близько десятої години вечора на проспекті Льва Ландау водій авто Toyota врізався в припаркований тролейбус.

В результаті ДТП відбулось загоряння тролейбуса, а авто порушника отримало значні пошкодження.

Новини Харькова: п’яний водій врізався у тролейбус

Під час спілкування патрульні виявили у кермувальника явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від огляду на стан сп‘яніння водій відмовився в присутності двох свідків.

Новини Харькова: п’яний водій врізався у тролейбус

На водія інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) та ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп‘яніння) КУпАП.

Нагадуємо, днем раніше патрульні виявили у Харькові 28 водіїїв з ознаками сп'яніння.

Тэги:  дтп, харьков
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