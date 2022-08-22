    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків на ранок 22 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
22.08.2022  08:58   Рита Парфенова

Харків на ранок 22 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною двох пожеж у Харківській області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 22 серпня.

По одній пожежі, спричиненій ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харькова та Лозівському районі області.

На території Олексіївської територіальної громади Лозівського району внаслідок потрапляння рашиських снарядів на відкритій території горіла суха трава на площі 300 кв.м.

А вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова. Силами рятувальників всі пожежі були успішно ліквідовані.

Загалом за добу з 21 по 22 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїзди, з яких:

  • 10 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 2 - спричинених військовими діями;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт;
  • 5 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;
  • 4 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 2 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

Нагадаємо, ввечері 21 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Надзвичайні події Рятівники розповіли, як гасили пожежі після ракетних ударів 19.08 Надзвичайні події Харків на ранок 19 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС 18.08 Надзвичайні події Харків на ранок 18 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 