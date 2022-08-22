Харків на ранок 22 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною двох пожеж у Харківській області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 22 серпня.
По одній пожежі, спричиненій ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харькова та Лозівському районі області.
На території Олексіївської територіальної громади Лозівського району внаслідок потрапляння рашиських снарядів на відкритій території горіла суха трава на площі 300 кв.м.
А вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова. Силами рятувальників всі пожежі були успішно ліквідовані.
Загалом за добу з 21 по 22 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїзди, з яких:
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 2 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.
Нагадаємо, ввечері 21 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова.
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