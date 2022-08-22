22.08.2022 08:58 Рита Парфенова

Харків на ранок 22 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною двох пожеж у Харківській області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 22 серпня.

По одній пожежі, спричиненій ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харькова та Лозівському районі області.



На території Олексіївської територіальної громади Лозівського району внаслідок потрапляння рашиських снарядів на відкритій території горіла суха трава на площі 300 кв.м.



А вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова. Силами рятувальників всі пожежі були успішно ліквідовані.



Загалом за добу з 21 по 22 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїзди, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 2 - спричинених військовими діями;

1 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт;

5 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;

4 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 2 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

Нагадаємо, ввечері 21 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова.