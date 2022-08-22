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22.08.2022  08:18   Рита Парфенова

ЗСУ відбили штурм росіян у двох напрямках на півдні Харківської області

Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених районів частини Харківської області, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба.

На Слов’янському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Дібрівного, Мазанівки та Долини.

Намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка в Ізюмському районі, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо, ворог завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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