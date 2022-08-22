22.08.2022 07:59 Рита Парфенова

Опять ракетный удар и снова по Киевскому району, - Ігор Терехов про нічні обстріли Харкова

Близько третьої години ночі 22 серпня російські військові вдарили ракетами по Харкову.



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Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ракета поцілила у двоповерхову будівлю у Київському районі міста.

«Опять ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание», – написав він.

За словами мера, після вибуху на місці прильоту виникла невелика пожежа.

Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 21 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова.