    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові - велика пожежа на заводі
23.08.2022  08:28   Рита Парфенова

У Харкові - велика пожежа на заводі

Майже с п’ятої години ранку харківські рятувальники ліквідують масштабну пожежу в Новобаварському районі міста.

Новини Харькова: пожежа на заводі ім. Шевченка

Про це виданню "Думка" сказав речник Головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

Масштабна пожежа на заводі в Новобаварському районі Харкова почалася о 4:40 ранку, зараз її намагаються приборкати пожежники.

Загорання виникло у 5-поверховій будівлі, що не експлуатувалася. Площа пожежі доволі велика, оскільки вогонь є і на 1 поверсі, і на даху.

На цей час триває гасіння пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає.

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що стовп диву та запах гарі чути майже по всьому місту. За даними очевидців, пожежа сталася на території приладобудівного заводу імені Т. Шевченка.

Ворожі обстріли стали причиною шести пожеж у Харківській області за минулу добу.

Источник:   Думка
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.08 Надзвичайні події Рятівники розповіли, як гасять пожежу на заводі в Харкові (фото) 23.08 Надзвичайні події Харків на ранок 23 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС 22.08 Надзвичайні події Харків на ранок 22 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 