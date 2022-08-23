У Харкові - велика пожежа на заводі

Майже с п’ятої години ранку харківські рятувальники ліквідують масштабну пожежу в Новобаварському районі міста.
Про це виданню "Думка" сказав речник Головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.
Масштабна пожежа на заводі в Новобаварському районі Харкова почалася о 4:40 ранку, зараз її намагаються приборкати пожежники.
Загорання виникло у 5-поверховій будівлі, що не експлуатувалася. Площа пожежі доволі велика, оскільки вогонь є і на 1 поверсі, і на даху.
На цей час триває гасіння пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає.
Користувачі соціальних мереж повідомляють, що стовп диву та запах гарі чути майже по всьому місту. За даними очевидців, пожежа сталася на території приладобудівного заводу імені Т. Шевченка.
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