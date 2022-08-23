    
Главная Новини Харкова Армія Військові рф завдають авіаударів у Харківської області (відео)
23.08.2022  08:46   Рита Парфенова

Військові рф завдають авіаударів у Харківської області (відео)

Ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих районів та рубежів, намагається покращити тактичне положення.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Цупівка, Нове, Замулівка, Докучаєвське, Питомник, Старий Салтів, Велика Рогань та Івашки. Завдав авіаударів біля Питомника та Мосьпанового. Для розвідки позицій наших військ та коригування вогню артилерії задіяв БпЛА.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдав авіаудару неподплік Богородичного.

Нагадуємо, на Харківському напрямку противник підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 Армія ЗСУ відбили штурм росіян у двох напрямках на півдні Харківської області 21.08 Армія Російські військові ведуть повітряну розвідку на північ від Харкова (відео) 19.08 Армія У Харківській області ворог завдає ударів з літаків і вертольотів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 