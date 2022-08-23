23.08.2022 08:46 Рита Парфенова

Військові рф завдають авіаударів у Харківської області (відео)

Ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих районів та рубежів, намагається покращити тактичне положення.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Цупівка, Нове, Замулівка, Докучаєвське, Питомник, Старий Салтів, Велика Рогань та Івашки. Завдав авіаударів біля Питомника та Мосьпанового. Для розвідки позицій наших військ та коригування вогню артилерії задіяв БпЛА.



На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдав авіаудару неподплік Богородичного.

Нагадуємо, на Харківському напрямку противник підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.