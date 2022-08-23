Рятівники розповіли, як гасять пожежу на заводі в Харкові (фото)

Наразі пожежа локалізована, триває її ліквідація
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, о 04:41 23 серпня на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території 4-поверхової неексплуатованої будівлі підприємства у Новобаварському районі м. Харкова.
До місця події було направлено 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.
Полум'я охопило площу біля 5000 кв.м. Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства.
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Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 06:30. Триває ліквідація пожежі. Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
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