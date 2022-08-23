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23.08.2022  09:12   Рита Парфенова

Рятівники розповіли, як гасять пожежу на заводі в Харкові (фото)

Наразі пожежа локалізована, триває її ліквідація


t.me/DSNS_Kharkiv

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, о 04:41 23 серпня на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території 4-поверхової неексплуатованої будівлі підприємства у Новобаварському районі м. Харкова.

До місця події було направлено 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.

Полум'я охопило площу біля 5000 кв.м. Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства.

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Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 06:30. Триває ліквідація пожежі. Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Ворожі обстріли стали причиною шести пожеж у Харківській області за минулу добу.

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Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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