23.08.2022 09:38 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли один із районів Харкова

Близько пів на сьому ранку під ворожим обстрілом опинівся Київський район Харкова.



РЕДПОСТ

Про ворожий обстріл міста вранці 23 серпня повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



За його словами, під ударом окупантів знову опинився Київський район міста.



«Утро дня города началось с обстрела Киевского района. Попадание в частный дом, без пострадавших», – повідомив мер Харкова.

Нагадаємо, 22 серпня близько 2:50 окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.