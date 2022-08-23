23.08.2022 09:59 Рита Парфенова

У Харкові затримали людину з револьвером

Порушника зупинили на одній з вулиць приватного сектора Салтівського району.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

37-річного громадянина з револьвером поліцейські виявили по вулиці Матронінській під час патрулювання території Харкова.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, харківські прикордонники затримали озброєного чоловіка.