На Харківщині зловмисник привласнив земельну ділянку

Чоловікові оголошено про підозру в шахрайстві
Як повідомили РЕДПОСТ в відділі комунікації поліції Харківської області,
Злочин вікрили співробітники відділу кримінальної поліції ХРУП №3.
У період з 24 лютого до 30 червня чоловік шахрайським способом заволодів земельною ділянкою площею 1,3782 га, що належить на праві власності потерпілій.
Відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику повідомлено про підозру у шахрайстві.
Нагадаємо, у Харкові організатору шахрайської схеми повідомлено про підозру.
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