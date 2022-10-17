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17.10.2022  08:35   Рита Парфенова

На Харківщині зловмисник привласнив земельну ділянку

Чоловікові оголошено про підозру в шахрайстві

повідомлено про підозру

Як повідомили РЕДПОСТ в відділі комунікації поліції Харківської області,

Злочин вікрили співробітники відділу кримінальної поліції ХРУП №3.

У період з 24 лютого до 30 червня чоловік шахрайським способом заволодів земельною ділянкою площею 1,3782 га, що належить на праві власності потерпілій.

Відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику повідомлено про підозру у шахрайстві.

Нагадаємо, у Харкові організатору шахрайської схеми повідомлено про підозру.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  мошенничество, пролиция, харьков
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