17.10.2022 08:49 Рита Парфенова

Харків на ранок 17 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 16 на 17 жовтня зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 жовтня.

Обидві пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському районі області. Горів об'єкт агропромислового комплексу та гараж.



Загалом за добу з 16 по 17 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативні виїзди, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 пов’язані з веденням бойових дій;

4 – на аварійно-рятувальні роботи;

15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

1 – інший виїзд.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 630 вибухонебезпечних предметів.



Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. Загалом люди отримали більше 48 т. води, у т.ч. 16 т. питної.

Нагадаємо, за добу з 16 по 17 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили десять населених пунктів Харківської області.