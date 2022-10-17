17.10.2022 09:02 Рита Парфенова

У Харківській області від обстрілу загинула жінка, ще двоє поранені

За добу з 16 на 17 жовтня минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Харківської області, є загибла та поранені.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Так, за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Харківському районі внаслідок обстрілу Лук’янців, на жаль, загинула 45-річна жінка. В смт Солоницівка 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп'янському районі госпіталізований 69-річний чоловік.



В Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося 2 людей – 54-річний чоловік та його 16-річний син.

Нагадаємо, за добу з 16 по 17 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили десять населених пунктів Харківської області.