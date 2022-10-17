У Харківській області від обстрілу загинула жінка, ще двоє поранені

За добу з 16 на 17 жовтня минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Харківської області, є загибла та поранені.
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Будь-яка розумова і творча діяльність буде дивуватися легко, проте може виникати раптова дратівливість по відношенню до тих, хто (як вам здається) намагається на вас тиснути.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
17 жовтня відзначають День яскравого одягу.
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