    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області від обстрілу загинула жінка, ще двоє поранені
17.10.2022  09:02   Рита Парфенова

У Харківській області від обстрілу загинула жінка, ще двоє поранені

За добу з 16 на 17 жовтня минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Харківської області, є загибла та поранені.

скорая помощь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Так, за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Харківському районі внаслідок обстрілу Лук’янців, на жаль, загинула 45-річна жінка. В смт Солоницівка 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп'янському районі госпіталізований 69-річний чоловік.

В Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося 2 людей – 54-річний чоловік та його 16-річний син.
 
Нагадаємо, за добу з 16 по 17 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили десять населених пунктів Харківської області.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.10 Надзвичайні події Харків на ранок 17 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС 15.10 Надзвичайні події Окупанти обстріляли два міста в Харківській області 15.10 Надзвичайні події Від ворожого снаряду загинув мешканець прикордонної громади Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 