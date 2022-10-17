17.10.2022 09:52 Рита Парфенова

Під Харковом під час пожежі загинув чоловік (фото)

На гасіння пожежі рятувальникам знадобилося чотири з половиною години.

Як повідомили РЕДПОСТ у прес-службі ДСНС, пожежа з загиблим трапилася під ранок 17 жовтня в селищі Велика Рогань.

О 3:19 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку барачного типу на вулиці Опитній, 7.



До місця події направлено 4 відділення Служби порятунку на автоцистернах, автомобіль газодимозахисної служби, а також підрозділ місцевої пожежної команди.

На момент прибуття вогнеборців в одній з квартир на 1-му поверсі будинку горіли домашні речі на площі 40 кв.м. та перекриття між поверхами на площі 10 кв.м. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі та невдовзі в ході подальшої розвідки виявили у квартирі на другому поверсі тіло чоловіка, 1983 року народження.





О 5:57 розповсюдження вогню було взято під контроль. О 7:45 горіння повністю ліквідували. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, за добу з 16 по 17 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 виїздів на ліквідацію пожеж, з яких 2 пов’язані з веденням бойових дій.