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17.10.2022  08:11   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області (відео)

За добу з 16 по 17 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили десять населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.
 
Противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів:
  • Ветеринарне,
  • Висока Яруга,
  • Вовчанськ,
  • Вовчанські Хутори,
  • Гатище,
  • Дворічне,
  • Зелене,
  • Козача Лопань,
  • Красне,
  • Огірцеве.

Нагадаємо, раніше ударів російських окупантів зазнали населених пункти, зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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