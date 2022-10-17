Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області (відео)

За добу з 16 по 17 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили десять населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ударів російських окупантів зазнали населених пункти, зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області.
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Будь-яка розумова і творча діяльність буде дивуватися легко, проте може виникати раптова дратівливість по відношенню до тих, хто (як вам здається) намагається на вас тиснути.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
17 жовтня відзначають День яскравого одягу.
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