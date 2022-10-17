17.10.2022 08:11 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області (відео)

За добу з 16 по 17 жовтня під артилерійський обстріл військових рф потрапили десять населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів:

Ветеринарне,

Висока Яруга,

Вовчанськ,

Вовчанські Хутори,

Гатище,

Дворічне,

Зелене,

Козача Лопань,

Красне,

Огірцеве.

Нагадаємо, раніше ударів російських окупантів зазнали населених пункти, зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області.