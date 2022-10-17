17.10.2022 07:30 Рита Парфенова

17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

17 жовтня відзначають День яскравого одягу.

Як часто ми боїмося вибрати те чи того/ту, що справді до душі, аби не стати жертвою осуду? Сьогоднішнє побажання коротке - набирайтеся сили та покидайте зону комфорту, щоб, у разі потреби, здобути щастя. І нехай у вас надлишковими будуть тільки яскраві речі та емоції!



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Щорічно 17 жовтня відзначається День боротьби за ліквідацію бідності. Його заснувала ООН у 1992 році та закликала всі держави присвячувати його конкретним заходам, пов'язаним з ліквідацією злиднів та бідності.



Тема 2022 року: Гідність для всіх на практиці. Сьогодні багато людей, які живуть у постійній бідності, стикаються з тим, що їхня гідність заперечується і не поважається.



Пандемія COVID-19, коли мільйони людей зіткнулися з утиском прав трудящих і погіршенням якості роботи, а корпоративна влада досягла безпрецедентного зростання, оголила недоліки та провали системи соціального захисту, а також структурну нерівність та різні форми дискримінації, які поглиблюють та увічнюють бідність.



Цей День віддає належне мільйонам людей, які страждають на бідність, а також визнає загальну відповідальність, яку ми несемо за викорінення бідності та боротьбу з усіма формами дискримінації.

Також цього дня

В 1831 Майкл Фарадей зробив перше успішне випробування електричного динамо, відкривши електромагнітну індукцію.



1902 – у Детройті випущено перший автомобіль марки «Каділлак».



1911 – у Харкові народився Михайло Друян, режисер, художник, директор фільмів, патріарх радянської мультиплікації. Оператор Михайло Друян зняв понад триста мультфільмів. У тому числі «Зачарований хлопчик», «Снігова королева», «Золота антилопа», «Малюк і Карлсон», «Вінні Пух», «Блакитне цуценя», «Про бегемота, яке боялося щеплення» та «Жив-був пес». ..



1915 – народився Артур Міллер, американський драматург та прозаїк, лауреат Пулітцерівської премії за «Смерть комівояжера».



1918 – народилася Ріта Хейворт, американська актриса, яка зіграла у класичних фільмах «Дівчина з обкладинки», «Леді з Шанхаю» та «Кармен». Уроджена Маргарита Кармен Кансіно, Ріта – перша актриса-бренд, яка відмовилася від свого імені, кольору волосся та шкіри, форми носа та брів за наполяганням кінокомпанії.



1939 – у Харкові народився Костянтин Бромберг, режисер фільмів «Пригоди Електроніка» (1979 р.), «Чародії» (1982 р.).



1959 - південноафриканська компанія "Де Бірс" оголосила про те, що нею зроблено перші штучні алмази. З того часу світ періодично трясе неправдиві звістки про знахідки саме в районі ПАР «найбільших алмазів в історії».



1960 – народився Роб Маршалл, американський режисер («Мемуари гейші», «Чикаго», «Пірати Карибського моря: На дивних берегах»).



1961 – у Нью-Йоркському Музеї сучасного мистецтва було виставлено картину Анрі Матісса «Човен». Лише 3 грудня хтось звернув увагу на те, що картина висить догори ногами.



1962 – відбувся дебют The Beatles на британському телебаченні у передачі People and Places.



1967 – у Нью-Йорку публіка вперше побачила мюзикл «Волоси», який прославляє ідеали руху хіпі.



1972 – народився Емінем (справжнє ім'я Маршалл Брюс Метерс III), американський реп-виконавець та актор («8 миля»).



1989 – у Києві відкрився І Всесоюзний фестиваль анімаційних фільмів «Крок». Сьогодні він називається Міжнародний кінофестиваль КРОК – єдиний у СНД фестиваль анімаційного кіно, справедливо визнаний за світовими рейтингами одним із найкращих на планеті.



1990 – офіційна дата виникнення бази IMDb (Internet Movie Database), найбільша на планеті база даних та веб-сайт про кінематограф.

Прикмети дня

17 жовтня відзначається день пам'яті святого Єрофея, єпископа Афінського. У народі говорили: «З Єрофея холод сильніший». Відтоді посилюються холоди. Люди помітили: що раніше випаде перший сніг, то пізніше утвердиться у своїх правах зима, а рання зима найчастіше настає, якщо довго не було першого снігу.



Є повір'я, що на Єрофея в лісах перед довгою зимою відбувається останній розгул лісовиків. Люди намагалися не ходити в ліс, а проводили цей час удома за збиранням. Намагалися стежити за чистотою в будинку, щоб задобрити домовика.

Іменини відзначають

Василь, Вероніка, Володимир, Дмитро, Єрофей, Михайло, Микола, Павло, Петро, ​​Степан, Тихін, Яків.