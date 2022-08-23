23.08.2022 17:05 Віталій Хінєвіч

В Україні з'явився проєкт про нематеріальну спадщину країни

У другому випуску проєкту розповідається про Харківське коцарство Богуславське ткацтво, Глинянські килими.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що на ELLE.UA триває спільний з Міністерством культури та інформаційної політики проєкт - Нематеріальна культурна спадщина.

Завдяки проєкту українці зможуть глибше познайомитися з рідною культурою через яскраву мозаїку традицій, смаків, ремесел з доданих нещодавно до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Варто зазначити, що в другому випуску проєкту розповідається про народні ремесла України: Богуславське ткацтво, Глинянські килими та Харківське коцарство.

Публікації про нематеріальну спадщину України виходитимуть на elle.ua щопонеділка у серпні-вересні.