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23.08.2022  17:05   Віталій Хінєвіч

В Україні з'явився проєкт про нематеріальну спадщину країни

У другому випуску проєкту розповідається про Харківське коцарство Богуславське ткацтво, Глинянські килими.

Проєкт про нематеріальну спадщину України
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що на ELLE.UA триває спільний з Міністерством культури та інформаційної політики проєкт - Нематеріальна культурна спадщина.
 
Завдяки проєкту українці зможуть глибше познайомитися з рідною культурою через яскраву мозаїку традицій, смаків, ремесел з доданих нещодавно до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
 
Варто зазначити, що в другому випуску проєкту розповідається про народні ремесла України: Богуславське ткацтво, Глинянські килими та Харківське коцарство.
 
Публікації про нематеріальну спадщину України виходитимуть на elle.ua щопонеділка у серпні-вересні. 
 
Нагадаємо, видавництво «Ранок» надає відкритий доступ до електронних підручників.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  проект
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