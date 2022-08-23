23.08.2022 16:59 Дмитро Колонєй

Хвиля безробття: стало відомо як проблему буде вирішувати уряд України

У Кабміні підготували план подолання безробіття в умовах війни.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на UA portal міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що Кабмін напрацьовує план подолання безробіття в країні в умовах повномасштабної війни. За її словами, до кінця поточного року аналітики прогнозують зростання рівня безробіття до 30%.

"Ми будемо запроваджувати програми громадських та суспільних робіт. Треба відновлювати регіони України. Крім робіт, наприклад, із розбирання завалів, треба виконувати суспільно-корисну роботу, яку визначають голови ОВА. Відповідно, від держави ми хочемо сплачувати кошти за таку роботу, щоб максимально стимулювати людей працювати та забезпечити їх роботою", – вказала Свириденко.

Водночас міністерка звернула увагу на працевлаштування захисників України. За її словами, з урахуванням ротації ветеранів може бути близько 2 мільйонів, яких потрібно буде інтегрувати у суспільно-політичне життя країни.

Уряд зосереджений на тому, щоб люди були працевлаштовані, а інтеграція в економічне життя була безбар'єрною.

Окрім цього Свириденко анонсувала законопроект, за який голосуватимуть 30 серпня. Проект закону передбачає програму компенсації роботодавцям половини заробітної плати колишніх військовослужбовців та ветеранів АТО.