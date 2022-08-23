23.08.2022 16:59 Дмитро Колонєй
Хвиля безробття: стало відомо як проблему буде вирішувати уряд України
У Кабміні підготували план подолання безробіття в умовах війни.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на UA portal міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що Кабмін напрацьовує план подолання безробіття в країні в умовах повномасштабної війни. За її словами, до кінця поточного року аналітики прогнозують зростання рівня безробіття до 30%.
"Ми будемо запроваджувати програми громадських та суспільних робіт. Треба відновлювати регіони України. Крім робіт, наприклад, із розбирання завалів, треба виконувати суспільно-корисну роботу, яку визначають голови ОВА. Відповідно, від держави ми хочемо сплачувати кошти за таку роботу, щоб максимально стимулювати людей працювати та забезпечити їх роботою", – вказала Свириденко.
Водночас міністерка звернула увагу на працевлаштування захисників України. За її словами, з урахуванням ротації ветеранів може бути близько 2 мільйонів, яких потрібно буде інтегрувати у суспільно-політичне життя країни.
Уряд зосереджений на тому, щоб люди були працевлаштовані, а інтеграція в економічне життя була безбар'єрною.
Окрім цього Свириденко анонсувала законопроект, за який голосуватимуть 30 серпня. Проект закону передбачає програму компенсації роботодавцям половини заробітної плати колишніх військовослужбовців та ветеранів АТО.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0