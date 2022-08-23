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23.08.2022  16:45   Віталій Хінєвіч

Харківському комунальному підприємству виповнилося 172 роки

Комунальне підприємство «Комплекс із вивозу побутових відходів» 23 серпня святкує свій 172 День народження.


Харківському комунальному підприємству виповнилося 172 роки
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що історія КВПВ починається з 1850 року, коли був створений перший асенізаційний обоз, який здійснював вивіз сміття та рідких нечистот з міста Харкова.
 
За цей час багато що змінилось, і сьогодні підприємство йде в ногу з технічним прогресом: постійно збільшується кількість одиниць рухомого складу, закуповується сучасна техніка, підвищується професійний рівень робітників. А  з початком російської агресії підприємство показало харків'янам свої сили та можливості у повному обсязі. Навіть перебуваючи під обстрілами, співробітники КВПВ не припиняли своєї роботи, дбаючи про чистоту та порядок у Харкові. 
 
За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, сьогодні працівники підприємства, як і військові,  знаходяться на першій лінії оборони, але - внутрішнього, комунального фронту. І хоча водії та вантажники кожного дня виходять на маршрути без зброї, їхня робота теж приносить у життя харків'ян спокій та відчуття стабільності.
 
Нагадаємо, у житловому районі Харкова відновлюють водопостачання.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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