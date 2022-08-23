23.08.2022 16:26 Дмитро Колонєй

Важно, чтобы этот символ возрождения и мира был установлен как можно быстрее, - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся із всесвітньо відомим художником Мікеланджело Пістолетто, який створить для міста унікальну скульптуру, та представниками Європейської економічної комісії ООН.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міскьраду, у рамках зустрічі з відомим митцем Мікеланджело Пістолетто та представниками Європейської економічної комісії ООН, Ігор Терехов зазначив, що до війни Харків був потужним культурним центром, у якому великі інтелектуали могли вільно працювати та обмінюватись ідеями. За його словами, розробляючи новий Генеральний план міста Харкова, команда британського архітектора Нормана Фостера спільно з найкращими вітчизняними та зарубіжними фахівцями працює над тим, щоб не лише зберегти, а й примножити культурний потенціал міста.

«Ми хочемо зберегти та розвинути цю сутність. Війна дає можливість зазирнути на багато років уперед, що дозволяє нам бачити Харків магнітом для мешканців та майбутніх туристів», - наголосив Ігор Терехов.

Своєю чергою Мікеланджело Пістолетто зазначив, що готовий брати участь у відродженні Харкова і запропонував за допомогою символічної скульптури запустити «послання миру».

«Це надія, яку я хочу принести із міста Харкова усьому світу, бо ці конфліктні реалії належать не лише Україні. Ця скульптура нагадує людству про необхідність запобігання війнам. Йдеться не про реконструкцію, а про відродження суспільства, суспільства, в якому ніколи не має бути війни», - зазначив художник.

За його словами, в основі подарованої Харкову скульптури лежатиме той самий символ, що й у його знаменитій інсталяції «Відродження», встановленій перед штаб-квартирою Організації Об'єднаних Націй у Женеві. Там художник викував витвір мистецтва зі 193 каменів, кожен з яких представляє країну, яка є членом організації.

У рамках зустрічі сторони домовилися, що скульптура буде спроєктована і збудована в найкоротші терміни.

«Важно, чтобы этот символ возрождения и мира был установлен как можно быстрее. Думаю, это будет символично не только для Харькова, но и для всего мирового сообщества. Для этой скульптуры мы выделим одно из знаковых для нашего мегаполиса мест», - повідомив Ігор Терехов.

Довідка. Європейська економічна комісія ООН координує цільову групу «UN4Kharkiv» (ООН для Харкова), яка об'єднує 14 агентств ООН та міжнародних організацій та займається розробкою підходів до комплексної реконструкції міст.