23.08.2022 12:45 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова відновлюють водопостачання

Фахівці проводять ремонтні роботи у Новобаварському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 22 серпня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 10 оглядових колодязів.

Сьогодні, 23 серпня, бригадами АВР намічено ремонт 14 пошкоджених ділянок водоводів. Зокрема, у Новобаварському районі ремонтники завершують заміну введення до будинку на вул. Вітальній.

«Щодня детально аналізуємо ситуацію з водопровідним господарством району та визначаємо першочергові завдання. Перед проведенням відповідних робіт, а це усунення аварій на водоводах, перекладка мереж та вводів у будинки, ремонт оглядових колодязів та водорозбірних колонок, складаємо чіткий план дій. Завдяки вмінню ремонтних бригад та підтримці керівництва підприємства у забезпеченні спецтехнікою та матеріалами нам вдається тримати ситуацію з водопостачанням під повним контролем», - підсумував начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Також зазначається, що лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.