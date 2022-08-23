23.08.2022 12:52 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 23 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 23 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 100 легкових авто;

«Угринів» - 100 легкових авто;

«Рава-Руська» - 40 легкових авто, 4 автобуси;

«Грушів» - 50 легкових авто;

«Краківець» - 80 легкових авто;

«Шегині» - 130 легкових авто;

«Смільниця» - 15 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 40 легкових авто, 1 автобусів.

Угорщина:

«Тиса» - 15 легкових авто;

«Вилок» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 40 легкових авто.