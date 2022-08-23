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23.08.2022  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харківську область доставили 6 тисяч доз вакцин від COVID-19

Україна отримала 100 тисяч доз векторної вакцини Janssen від COVID-19.

Вакцина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах міжнародної ініціативи COVAX доставив в Україну 100 тисяч доз векторної вакцини Janssen від COVID-19.
 
За даними Департаменту охорони здоров’я ХОВА, Харківська область отримала 6 тисяч доз вакцини Janssen (Jcovden).
 
«Бустерну дозу вакциною Janssen можна робити після усіх вакцин, у тому числі CoronaVac. Мінімальний термін після введення другої дози – 90 днів, максимальний – 270», - зауважили в Департаменті.
 
У МОЗ нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримує вакцини від коронавірусної хвороби тільки безкоштовно у межах COVAX – міжнародної ініціативи, яка сприяє доступу до ефективних і безпечних вакцин від COVID-19 для всіх країн. Поставки від імені ініціативи продовжаться, щоб захистити якомога більше людей в Україні від коронавірусної хвороби.
 
«ВООЗ в Україні навчила понад 100 медичних працівників і тренерів з усіх регіонів для проведення подальших каскадних тренінгів з використання вказаної вакцини», - повідомляють в Міністерстві. 
 
Для того, щоб ознайомитись з переліком пунктів та центрів вакцинації від COVID-19 необхідно перейти  за посиланням.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, медицина
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