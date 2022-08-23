23.08.2022 11:48 Рита Парфенова

Дешевого молока не буде: виробники назвали основні причини зростання ціни

У вересні прогнозується підвищення цін на молокосировину, що призведе до подорожчання усієї молочної продукції.

Учасники українського ринку прогнозують, що вже у вересні може розпочатися більш стійке, а не точкове, підвищення цінової пропозиції на молокосировину. Про це з посиланням на Асоціацію виробників молока пише agronews.ua, передає РЕДПОСТ.



За словами аналітиків, основним ціноутворюючим фактором залишається експорт, а на фоні дешевої гривні ціни на молоко ростуть. Проте, у валютному еквіваленті ціни навпаки падають. Наприклад, за період травня-серпня ціна на молоко опустилася на 15,5%, а різниця між ціною українського молока та європейського складає близько 40%.



Закупівельні ціни на молоко в другій половині серпня зросли на 10 копійок за літр, проте у вересні ціни підскочать ще більше.



Сезонний фактор також впливає на зростання вартості молока. Сезон високих надоїв минає. Незабаром худоба перейде на зимове утримання, і надої молока стануть нижчими. Вартість сировини, відповідно, зростатиме. Отже, чекати зниження цін на молоко та всі похідні від нього не варто.

Нагадаємо, наскільки сильно вплине інфляція на подорожчання продуктів, озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної Ради Денис Марчук.



