24.01.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

«Наші будівельні компанії працюють над відновленням Харкова»: Ігор Терехов

Будівельні компанії продовжують працювати над відновленням житлового фонду, який постраждав внаслідок обстрілів міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що відновлювальні роботи тривають, зокрема, на Північній Салтівці - житловому масиві, який у результаті масованих ворожих ударів постраждав найбільше.

За словами мера, сьогодні масштаб руйнувань на власні очі побачив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, який побував у Харкові з робочим візитом.

«Він був вражений тими масштабними руйнуваннями, які наніс нам російських агресор, - дитячих садків, шкіл, інфраструктури і житлових багатоповерхових будинків. Я показав йому, які відновлювальні роботи ми зараз проводимо. Наші будівельні компанії працюють. У 2022 році нам вдалося відремонтувати 66 будинків, і зараз ми не припиняємо цю роботу», - наголосив Ігор Терехов.



