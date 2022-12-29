Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 34 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 893 осіб. Одужало 308 290 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 329 осіб.
Нагадаємо, Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 грудня.
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Хороший день для активних, енергійних вчинків! В особистих стосунках не робіть поспішних висновків та відкладіть розгляд на інший день.
28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
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