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28.12.2022  10:40   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 37 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 859 осіб. Одужало 308 181 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 405 осіб.

коронавірус у Харкові

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Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
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