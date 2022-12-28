Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 37 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 859 осіб. Одужало 308 181 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 405 осіб.
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Спонтанні кроки можуть виявитися дуже ефективними. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
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