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31.12.2022  09:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області немовля отруїлося нітратами

Фахівці зареєстрували випадок отруєння у дитини.

лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Повідомляється, що випадок отруєння дитини віком 16 днів від народження стався у 2022 році в Харківській області.
 
Дитина, що мешкає з батьками у селі Скрипаї Чугуївського району Харківської області, була госпіталізована до відділення реанімації і інтенсивної терапії КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» с симптомами отруєння нітратами у важкому стані.
 
За  даним фактом фахівцями ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (ДУ «ХОЦКПХ МОЗ») проведено розслідування випадку отруєння нітратами. Встановлено, що батьки дитини при приготуванні прикорму для суміші дитячого харчування використовували воду з власного шахтного колодязя. За результатами лабораторних досліджень води з колодязя виявлено перевищення вмісту нітратів у 8 разів у порівнянні з нормативним показником.
 
У зв’язку з цим, ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»» ще раз нагадує, що для задоволення питних та господасько-побутових потреб населення, особливо дітей, необхідно використовувати лише питну воду, яка за результатами лабораторних досліджень є безпечною для здоров’я. Дітям до 3-х років бажано взагалі не давати воду з власних артсвердловин, колодязів та природних джерел.
 
Нагадаємо, у Харківській області на пожежі загинув чоловік.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  происшествие, харьков
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