31.12.2022 08:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області на пожежі загинув чоловік

За добу з 30 по 31 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що на одній з пожеж, що трапилась через необережність під час паління, загинув 48-річний власник домоволодіння. Подія трапилась о 19:32 в Ізюмському районі, смт. Андріївка. Горів приватний житловий будинок на площі пожежі 90 кв.м. Вогонь локалізували о 20:41 та ліквідували об 23:56.

Також рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів. Ворог бив по м. Куп’янську. Вражені об’єкти критичної інфраструктури та приватне домоволодіння.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 15 тон питної води.

Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – чергування;

1 – інші виїзди.