31.12.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 31 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 31 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

За добу 30 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 88 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули 44 тисячі осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 44 тисячі осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.