Харківський лабцентр запрошує громадян на роботу

В этот день

Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День схиляє до спілкування з близькими та друзями, прогулянок на природі, романтичних побачень та взагалі – отримання задоволення від життя.

Прогноз погоди у Харкові на 31 грудня Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.