    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківський лабцентр запрошує громадян на роботу
31.12.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

Харківський лабцентр запрошує громадян на роботу

Декілька вакансій відкриті Державній установі "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

робота Харків
 
Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
 
Повідомляється про наявність вакансій:
 
  • заступник генерального директора з економічних питань;
  • заступник генерального директора з технічних питань;
  • журналісти.
За додатковою інформацією слід звертатись за телефоном 3153286, Тимошенко Валерія Вікторівна.
 
Нагадаємо, актуальні вакансії в Харківській області представила служба зайнятості.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, работа
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.12 Медицина Рівень радіації у Харкові та області на 31 грудня 31.12 Надзвичайні події У Харкові порушник комендантської години потрапив у ДТП 31.12 Надзвичайні події Чоловік у Харківській області вбив жінку похилого віку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 