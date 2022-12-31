Харківський лабцентр запрошує громадян на роботу

Декілька вакансій відкриті Державній установі "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".
Комментариев: 0
День схиляє до спілкування з близькими та друзями, прогулянок на природі, романтичних побачень та взагалі – отримання задоволення від життя.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
У сучасній традиції 31 грудня є окремим від Нового року святом, під час якого розпочинаються урочистості щодо зустрічі наступного року.
влажность:
давление:
ветер: