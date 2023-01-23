23.01.2023 10:39 Рита Парфенова

Затриманий експравоохоронець, який під час окупації очолив село на Харківщині

Колаборанту повідомлено про підозру у державній зраді.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, зрадником віявився колишній старший інспектор відділу організаційного забезпечення управління «Корпусу оперативно–раптової дії» ГУНП в Харківській області.



У березхні 2022 року, під час окупації с. Веселе Харківського району, експравоохоронець погодився на пропозицію російських представників та добровільно обійняв посаду «главы администрации с. Веселое».



«Посадовець» видавав довідки місцевим мешканцям, які зареєстровані у інших населених пунктах, а фактично проживали у с. Веселе Харківського району, для можливості їх пересування по території села, а також для проходження перевірки на російських блокпостах.



Крім того, він примушував людей до господарських робіт, прибирання вулиць, розвантаження та видачі гуманітарної допомоги від країни-агресора.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури соловіку заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Раніше РЕДПОСТ писав про шанувальника «руського миру», який піде під суд на Харківщині.



