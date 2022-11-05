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05.11.2022  12:40   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 5 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

кордон

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 5 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 110 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Угринів» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Рава-Руська» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Грушів» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Краківець» - 70 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Шегині» - 65 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • «Тиса» - 20 л/а, 0 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

  • «Порубне» - 70 л/а,  0 автобусів, 0 пішоходів.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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