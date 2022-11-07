07.11.2022 09:26 Ніка Костенко

В Індустріальному районі Харкова відновлювлять потрощену спортшколу (фото)

Спортивну школу в Індустріальному районі окупанти обстрілювали кілька десятків разів. Гатили із артилерії, трощили ракетами. Зараз тренери займаються з дітьми онлайн, та чекають перемоги України, аби стати до відновлення комплексу.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Зробити це самостійно не вдасться – збитки оцінюють у понад мільйон гривень. Тож із фінансуванням допомагатиме місто. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТЗробити це самостійно не вдасться – збитки оцінюють у понад мільйон гривень. Тож із фінансуванням допомагатиме місто.

Ще до війни в цьому спорткомплексі займалося понад шістсот дітей. Відвідували секції з футболу, художньої гімнастики, шашок, боксу і стрільби. Наразі ж заняття відвідують близько двохсот вихованців. Та й ті – в режимі онлайн.

Директор спорткомплексу Ігор Гуренко каже: підготувати школу до зими допоміг департамент у справах сім’ї, молоді та спорту міськради.

"В летнее время департамент выделил нам 60 листов ЮСБ, потому что мы своими силами заделали все эти ранения, которые получило наше здание.

Повыбивало окна, где-то 300 квадратных метров. И где-то 120 рам у нас вылетело. Также были прилеты на искусственное поле , побило ограждения футбольного поля, которое мы только в прошлом году закончили" - розповідає Ігор Гуренко, директор КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Восток».

Уже є домовленості з мерією про відновлення спорткомплексу. Але зараз усі чекають на перемогу України. Саме тоді вдасться повноцінно відремонтувати все зруйноване, кажуть працівники.

Загальні збитки, які завдали російські окупанти, вже оцінюють у мільйон триста тисяч гривень. І це – лише попередні суми, акцентує директор.

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