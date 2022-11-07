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07.11.2022  08:53   Рита Парфенова

На пожежі у Куп’янські постраждала жінка

Пожежу загасили до прибуття бійців ДСНС.

вогонь

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

За словами рятівників, одна з 13 пожеж, що сталися протягом минулої доби, спалахнула у Куп’янські внаслідок необережності під час поводження з вогнем.

В квартирі по вулиці вул. 1-го Травня, 39 горіли домашні речі, газова плита, стіл, та підлога на площі 2 кв.м.

Під час подеді в домівці  постраждала жінка. Вона отримала опіки верхньої кінцівки і була госпіталізована до лікувального закладу у м. Куп’янську.

Вогонь ліквідовано до прибуття рятувальників.

Наагадаємо, у Харківській області за добу з 6 по 7 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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