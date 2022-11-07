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07.11.2022  08:19   Рита Парфенова

Харків на ранок 7 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 6 по 7 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 листопада.

Так, 6 листопада близько 8:00 ворог наніс артилерійський удар по селищу Дворічна. Після влучання в один з приватних будинків там стались значні руйнації і виникла пожежа. З нею боролись рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 09:15 їм вдалось загасити вогонь на площі 150 кв.м. та врятувати сусідній будинок.

Загалом за добу з 6 по 7 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

  • 13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
  • 7– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 352 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тон питної води.

Нагадаємо, протягом доби з 6 по 7 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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