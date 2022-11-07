Ворог обстріляв сім населених пунктів Харківської області (відео)

Протягом доби з 6 по 7 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів:
Нагадаємо, 6 листопада близько 8:00 ворог наніс артилерійський удар по селищу Дворічна.
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Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
7 листопада у народі називають Дідівські плачі. Цього дня заведено поминати померлих рідних.
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