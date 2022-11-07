07.11.2022 08:12 Рита Парфенова

Ворог обстріляв сім населених пунктів Харківської області (відео)

Протягом доби з 6 по 7 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів:

Новоселівське,

М’ясожарівка,

Вовчанськ,

Стельмахівка,

Берестове,

Огірцеве,

Стрілеча.

Нагадаємо, 6 листопада близько 8:00 ворог наніс артилерійський удар по селищу Дворічна.