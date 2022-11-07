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07.11.2022  08:12   Рита Парфенова

Ворог обстріляв сім населених пунктів Харківської області (відео)

Протягом доби з 6 по 7 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів:

  • Новоселівське,
  • М’ясожарівка,
  • Вовчанськ,
  • Стельмахівка,
  • Берестове,
  • Огірцеве,
  • Стрілеча.

Нагадаємо, 6 листопада близько 8:00 ворог наніс артилерійський удар по селищу Дворічна.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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