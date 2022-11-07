Відключення електроенергії у Харкові 7 листопада: подробиці

У понеділок, 7 листопада, у Харкові та області до графіків погодинних відключень можуть додати аварійні відключення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
«З 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях», - йдеться у повідомленні.
До того ж будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.
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Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
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