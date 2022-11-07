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07.11.2022  08:00   Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 7 листопада: подробиці

У понеділок, 7 листопада, у Харкові та області до графіків погодинних відключень можуть додати аварійні відключення.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

«З 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях», - йдеться у повідомленні.

До того ж будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Нагадаємо, з 7 листопада у Харкові змінився графік погодинних відключень. Із графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.
 
Також нагадуємо, що 8-9 листопада з 8.00 до 16.00 буде знеструмлено частину споживачів Холодногірського району м. Харкова.
Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
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